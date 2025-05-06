Danıştay, altın uğruna acele kamulaştırmaya 'dur' dedi
Balıkesir İvrindi ve Altıeylül’de köylülerin tarlalarını kapsayan acele kamulaştırma kararına Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylüler ve çevre platformları kararı sevinçle karşıladı.
Balıkesir Gökçeyazı Sarıalan mevkiinde CVK Madencilik'in altın madeni için köylülerin tarlalarının kamulaştırma kararına Danıştay 'dur' dedi.
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği ve Türkmen Dağı Çevre Platformu yaptığı açıklamada, "Güzel haber. Danıştay acele kamulaştırma’ya dur dedi. İtiraz yolu kapalı olmak üzere verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası, acele kamulaştırmanın iptal edilmesini bekliyor, başta dava açan köylülerimiz ve avukatlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" denildi.
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