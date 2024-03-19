Danıştay Güllük Körfezi’nde liman projesine yol açtı

Ayyıldız Maden ve Yükleme şirketinin yapmak istediği liman projesi Güllük Körfezi’ni tehdit ediyor

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00
Danıştay Güllük Körfezi’nde liman projesine yol açtı
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Milas Güllük Körfezi’nde yapılmak istenen liman işletmesine verilen Çevresel Etki Değerlendirne (ÇED) olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edildi. İptal kararını ise Danıştay bozdu. Danıştay 4. İdaresi aynı zamanda ”ÇED olumlu” kararının iptali davasının reddine de karar vererek tekrar yargılanmanın önünü kapattı.

İasos için gönüllü hukuk mücadelesi veren Avukat Ayşe Yaka Danıştay, “Bu bir hukuk skandalı. Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. 3 bin yılın yok edemediği antik kent bu kararla yok olma tehlikesi altına” dedi.

Muğla Çevre Platformu’ndan Neşe Tuncer ise şu değerlendirmede bulundu: “Körfez’de nesli tükenme altında türler var. Ayrıca burada yaşayan yurttaşlar balıkçılıkla geçimini sağlıyorlar. Bu bölgeyi bir şirketin kârı gözetilerek sanayi alanına çevirmek istiyorlar. Milas, İzmir Aliağa gibi olacak.”

2022 Haziran’ında proje için ÇED olumlu kararı verilmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milaslılar ve pek çok dernek tarafından Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştı.


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