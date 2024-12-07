Danıştay’ın iptal ettiği ek kırma eleme tesisi projesi bu kez askıya çıktı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:40

Koza Altın, Danıştay’ın iptal ettiği projesiyle birlikte yeniden döndü. Nihai karar verilen proje dosyası, yurttaşın görüşüne açıldı. Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen aylarda Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın projelerindeki ısrarı sürdürüyor. Şirket, İzmir Dikili’deki Çukuralan Altın Madeni’nde ek olarak kırma eleme tesisi eklemek istiyor. Şirketin bu isteğine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdi. Bu kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada, Danıştay 6. Dairesi projeye verilen onayı iptal etti. Ancak proje, 2009/7 sayılı genelgeyle birlikte yeniden bakanlık masasına döndü.

25 Ekim’de toplanan inceleme değerlendirme komisyonu, projeyi geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü’nde 10 takvim günü görüşe açıldı. Bu kapsamda yurttaşlar öneri ve şikâyetlerini dile getirebilecek.

NE OLACAK?

Şirket kırma eleme tesisinin kapasitesini 360 bin tondan 500 bin tona çıkarmak istiyor. Koza bunun için de 5 milyon 650 bin TL harcayacak.