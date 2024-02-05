Deniz marulu uyarısı: Kuş cennetini kaybederiz

Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:33

Güncelleme: 05.02.2024 - 12:34

İzmir Körfezi'nde genellikle yaz aylarında görülen deniz marulu, bu kez şubat ayında İnciraltı mevkisinde bulunan ve flamingoların da içinde olduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nü kapladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son 2 yıldan beri hemen hemen deniz marullarının hiç kalkmadığını söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "Tamamen deniz marulları ile kaplı. Bunun anlamı şu; körfez kirliliğe çok doygun. En küçük güneş çıktığı anda bir anda deniz marulları patlıyor. Kıyılarda beyaz renkli ölü marulları görüyoruz. Besleyici element olarak, kirlilik olarak, deniz o kadar yoğun ki en küçük bir sıcaklık artışında, kışın göbeğinde dahi sıcaklık birkaç derece arttığı anda dahi bir anda marullar patlıyor" diye konuştu.

“BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILIP, LAGÜN KURTARILMALI”

Deniz marullarının 2010 yılından önce görülmediğini belirten Prof. Dr. Yaşar, "Yavaş yavaş 2012'de, ardından da 2013 yılından sonra mayıs aylarında görmeye başladık. Sonra biraz daha sıklaştı. Şimdi maalesef yılın 12 ayında da görüyoruz ki; bu son derece tehlikeli bir durum. Aslında İzmir, çok şanslı bir kent. İzmir'de Çakalburnu Dalyanı gibi muhteşem bir yer var. Kuş cennetimiz var. Dünyada hiçbir kentte bunlar beraber olmaz zaten. Dalyan olur veya kuş cenneti olur. Bizde hepsi var aslında. Sulak alan açısından Halkapınar'ı maalesef kaybettik. Buraya beslenmek için geliyor. Kuşlar, 1990'lı yıllara kadar Halkapınar'a giderlerdi. Fakat Halkapınar kirlenince artık orayı bıraktılar. Doğrudan Çakalburnu Dalyanı'na gelmeye başladılar. Buraların artık bir an önce bilimsel olarak çalışılması ya da bir çalıştay düzenlenip, kurtarılması gerekiyor. Ekosistemi, yaşamı kurtarmamız gerekiyor. Ancak görüldüğü gibi şubat ayında bile lagün yemyeşil" dedi.

Çakalburnu Lagünü'nü kaybedilmesi ile kuş cennetini de kaybedileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Kuş cennetinde 280'den fazla da kuş türümüz var. Burası da elden çıkarsa kuşların gidecek, beslenebilecekleri bir yerleri kalmayacak. Bu yönden çok çok tehlikeli. İşte bu nedenle körfezi bir an önce iyileştirmek zorundayız. Bu lagünü kaybedersek, kuş cennetini de kaybederiz" diye konuştu.