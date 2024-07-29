Deniz süpürgeleri İzmir Körfezi’ni temizliyor

Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:52

Güncelleme: 29.07.2024 - 09:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Körfezi’ni korumak amacıyla her gün aralıksız yüzey temizliği yapıyor. Yüzey temizliği amacıyla inşa edilmiş "Mavi Körfez" filosundaki gemilerle körfez yüzeyini temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını eş zamanlı olarak karadan da yürütüyor. Çevre 1, Mavi Körfez 2 ve Mavi Körfez 3 gemileri ile her gün saat 07.00’den itibaren gün boyunca körfezde temizlik çalışmaları sürdürüyor. Ayrıca, Mavi Körfez 3 Süpürge gemisi, Körfez'de yaşanabilecek herhangi bir petrol sızıntısına ilk müdahaleyi yapabilecek donanıma da sahip. İZSU Genel Müdürlüğü ise derelerde kurduğu bariyerler sayesinde atık malzemelerin denize ulaşmasını engelliyor.

DENİZDEN ÇIKAN ÇÖPLERİN ÇOĞUNLUĞU İNSANLARA AİT

Her sabah çöp birikme alanlarını tespit ederek göreve başladıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Murat Benligül, “Sabah 7’den akşam 19.00’a kadar Körfez’deki çalışmalarımızı gemilerimizle birlikte sürdürüyoruz. 20 kişiden oluşan müdahale ekibimiz de kıyıya yakın kısımlarda oluşan çöpleri topluyor. Sportif balıkçılık yapan balıkçılar ekmek atıyor. Ancak balıklar bunları yemiyor bize atık olarak geri dönüyor. Tahta parçaları ve evsel atıklar buluyoruz. Son 6 ayda 380 ton yüzer atık topladık. Son 10 yıla baktığımızda ise bu rakam 11 bin tonu buldu. Denizden çıkan çöplerin çoğunluğu insanlara ait. İzmirlileri bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Plastik su şişeleri, yoğurt kapları, sepetler, araba lastikleri, poşet torbalar, kaşıklar ve hatta eski sandalye ve koltukların bile çıktığı Körfez, İzmir'in en önemli değerlerinden biri. Lütfen sahip çıkalım, kirletmeyelim” şeklinde konuştu.

DEREDEN BUZDOLABI, ÜÇLÜ KANEPE ALDIĞIMIZ OLUYOR

Yağışlarla birlikte dereler aracılığıyla taşınan malzemelerin İzmir Körfezi’ne ulaştığını ifade eden İZSU Genel Müdürlüğü Merkez Dereler Şube Müdürlüğü Teknikeri Sebahattin Kırkpınar, “İzmir Körfez’ini besleyen ana dereler Manda, Meles, Bornova Çayı, Büyük Çiğli Deresi ve Bostanlı Deresi’ne yüzen bariyerler çektik. Bu sayede suyla gelen tahta, dal, plastik gibi malzemeler tutuldu. İyi de sonuç aldık. Ancak kanal ve derelere atılan çöpler bazen bariyerleri aşıp körfeze ulaşabiliyor. 2023 yılında 1500 tona yakın malzeme aldık. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli ve bilinçli olmalarını diliyoruz. Dereye lütfen bir şey atmayın. Öyle görüntülere şahit oluyoruz ki inanın dereden buzdolabı, üçlü kanepe aldığımız oluyor. ‘Dereye atayım ne olursa olsun’ diye bir mantık yok. O attığınız şeyler Körfez’e gidiyor ve denizi kirletiyor” dedi.

KÖRFEZİN CAN SİMİTLERİ

Mavi Körfez 2 gemisi bir seferde ağırlık olarak 5 bin kilogram, hacimsel olarak ise 19 metreküp katı atık depolama kapasitesine sahip. 2 pervaneyle yüksek manevra yeteneğine sahip olan süpürge, yüzer çöpleri konveyör bant sistemiyle topluyor. Toplanan çöpler, çöp kamyonlarına el değmeden transfer ediliyor. Çift gövdeli katamaran tipindeki Mavi Körfez 3 gemisi, daha çok açık denizdeki katı atıkları toplayıp Halkapınar ve Gediz'deki çöp transfer istasyonlarına aktarıyor. Ayrıca gemi üzerinde; 100 metrelik kısmı gemi üzerindeki tambura sarılı halde kullanıma hazır toplam 300 metre bariyer, denizdeki petrolü deniz suyundan ayıracak 2 skimmer sistemi, toplanan sıvı atıkları depolamak için 5 metreküplük 6 yüzer atık depolama tankı, 4,5 metreküplük 2 atık depolama tankı bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfez temizleme filosunda 8’i teknik personel olmak üzere 28 personel görev yapıyor.