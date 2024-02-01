Denize sıfır ormanlık alana 5 yıldızlı tatil köyü

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:46

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,Muğla’nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesinde toplamda 364 bin 141,35 metrekarelik ormanlık alana turizm konaklama tesisi projesi için bir kez daha ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdi.

Bodrum merkezinin 7 kmolan Gerenkuyu mevkii olarak bilinen bölge denize sıfır alan için 2017’de de “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiş, Danıştay 6. Dairesi ÇED’i iptal etmişti. Revize edilen yeni projeye göre 268 milyon TL bütçeyle 120 odalı 5 yıldızlı otel ve 105 oda kapasiteli 5 yıldızlı tatil köyü olmak üzere toplamda 225 oda kapasiteli tesis yapılacak.

ATIK SULAR DENİZE

İki barajın kuruduğu ve susuzluk yaşayan Bodrum’da yapılacak tesisin su ihtiyacı bölgedeki yeraltı ve yerüstü sularından sağlanacağı aktarılan ÇED başvuru dosyasında atık sularında bakanlığın belirlediği kriterlere göre denize boşaltılacağı öngörülüyor. Dosyada, Orman Kanunu gereği korunacak bölgeler arasında olan alanda yaşayan bitki ve canlıların arasında endemik ve nesli tükenme tehlikesinde olan canlıların olmadığı iddia edildi.

DÖVİZ İHTİYACI VURGUSU

Doğal yaşamın yok edilerek otel yapılacak olan alan için hazırlanan projede Türkiye’nin coğrafi konumu ve sahip olduğu doğal güzellikler ile diğer ülkelerin önüne geçtiği ve bunun değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Hazırlanan dosyada Türkiye’nin döviz ihtiyacının karşılanması için de turizm sektörünün gelişmesi gerektiği vurgulandı.