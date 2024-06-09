Denizi doldurmak isteyen Cengiz’e halk karşı çıktı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 04:00

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) tarafından Tekkeköy’deki mahalle muhtarlarına Eti Bakır sahasının doldurularak üzerine yapılması planlanan depolama alanları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. SAMÇEP Başkanı Adnan Korkmaz, “Proje hakkında muhtarlarımız ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak zaten mevcut sanayinin yaşanmaz hale getirdiği Tekkeköy ilçemizin daha da yaşanmaz hale getirilmesine izin vermeme kararı aldık. Kirli ve halkımızın yararına olmayan tüm rant projelerine karşı duruşumuzu halka birlikte göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Cengiz İnşaat’ın Tekkeköy ilçesinde bulunan Eti Bakır İşletmeleri için denizi doldurarak bakır konsantre stok sahası asit depolama tankları, gübre, pirit, fosforik asit ve fosfat deposu yapacağına ilişkin bilgiler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın internet sitesinde yer almış, ÇED toplantısı halk davet edilmeden yapılmıştı. Buna tepki gösteren SAMÇEP Korkmaz, “Halkı bilgilendirme toplantısı halkın davet edilmediğini gördük. ÇED çıktıktan sonra dava açacağız. Biz Tekkeköy’de bu asit depolarını yığdırmayacağız. Bu sadece Tekkeköy’ün sorunu değil. Burada oluşan kimyasal Çarşamba Ovası’nı da Samsun merkezi de direkt etkileyecek. Denizcilik balıkçılık yok olacak” demişti.