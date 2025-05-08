Dipsizgöl köyünde selestit ocağı tehdidine karşı yurttaş harekete geçti: Yuvalarımız yok olacak

Yayınlanma: 08.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2025 - 08:40

Dosyayı inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini duyurdu. Bu kararın ardından şirket, 19.14 hektarlık alanda ocak işletecek. 9 milyon TL harcanacak proje kapsamında yılda yedi ay çalışma yapılacak. Proje alanına en yakın konut ise 390 metre mesafede bulunuyor. En yakın yapı Dipsizgöl köyüne ait yayla evleri de ortalama dokuzla on hane kadar.

Bakanlığın onay verdiği projeye ise yurttaşlar karşı çıkıyor. Bunun yanında bölge, yurttaşların kutsal saydığı Seyid Kasım Baba Ziyaret Alanı’nı da kapsıyor. Bölge kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Kasım Doğan tarafından yapılan 150 bin ağaçlık bir ormana da ev sahipliği yapıyor.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Şirketin hazırlattığı proje tanıtım dosyasında endemik bitki türleri yer almıyor. Ancak yurttaşlar maden alanında kediotu, tüylü kartopu, Fethiye adonisi, bataklık turnagagası ve İtalyan çan çiçeği gibi türlerin yer aldığını belirtiyor. Bölgede endemik ve koruma altında olması gereken türlerin bulunduğuna dikkat çekiliyor. Proje sahasında nesli tehlike altında olan Arap tavşanı ve vaşak gibi hayvanlar da bulunuyor. Ayrıca proje sahasında doğal Çin Seddi görünümündeki kayalık yapılar bulunuyor. Alanın alt bölümlerinde de tarihi mezarlar ve eski yerleşim yeri izleri yer alıyor.

YURTTAŞ İSTEMİYOR

Köylerinde yapılacak ocağa karşı çıkan yurttaşlar, Sivas İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Köylülerin avukatı Mesut Gazi Öz, davanın henüz birlikişi ve keşif aşamasına gelmediğini belirtti. Yurttaşlar, “ÇED gerekli değildir kararıyla birlikte bu proje hayata geçerse tarih, doğa ve inancımız yok olacak. Tarım alanlarımız, su kaynaklarımız kuruyacak. Yayla ve arıcılık faaliyetlerimiz son bulacak. Dipsizgöl halkı büyükşehirlerden gelerek burada bir hayat kurdular. Bir miras inşa ettiler. Bu proje gerçekleşirse hayatları ve yuvaları yok olacak. Projeye verilen onayın iptal edilmesini, bölgenin de doğal ve kültürel sit alnı ilan edilmesini istiyoruz” dedi.