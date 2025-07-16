Doğa rant kurbanı: Aya Yorgi bir kez daha satışta

Toplam dokuz bin metrekareden oluşan alandaki hissesinin bulunduğu 3 bin 645 metrekaresi satılacak. Konut alanında kalan ve iki kat yapılaşma hakkı olan bölgelerin de bulunduğu alandan en az 157 milyon 929 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Ayrıca İller Bankası yüzde 35 peşin ve 24 ay vade fırsatı da sunuyor. İhaleler 23 Temuuz’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve İller Bankası’nın binalarında yapılacak.

DAVALAR AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çeşme Çevre Derneği, Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği ve yöre halkının açtığı davalara karşın geçen mart ayında yaklaşık 48 bin metrekarelik üç parseli de “satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi” ile Mesa Holding’le Caba İnşaat’a satıldı. Ayrıca ilk imar değişikliği açılan davalar sonucu iptal edilen bölge için çıkarılan yeni imar değişikliğine açılan dava nedeniyle geçen hafta sonu mahkeme heyeti, bilirkişi uzmanları ve tarafların katılımıyla birilirkişi keşifi yapılmıştı.

BİRÇOK ALAN VAR

Öte yandan İller Bankası, Aya Yorgi dışında Muğla, Aydın, Balıkesir, Denizli, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya, Adana, Kütahya, Samsun gibi illerde de arsaları satışa çıkarırken Bodrum ve Kuşadası gibi turizm merkezlerindeki araziler dikkat çekti. Özellikle de Milas’ın Meşelik Mahallesi’nde lüks otellerin ve villaların olduğu bölgede denize sıfır 39 bin 874.70 metrekarelik tarla statüsündeki 2 katlı konut imarlı, günübirlik, rekreasyon alanı da 660 milyon lira muhammen bedelle satışa çıktı.