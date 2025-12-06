Doğayı koruması gereken bakanlık, konut yapmak için tarım arazilerini seçti: Bu ne yaman çelişki!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) konut projeleri sürüyor. Sadece bu yıl içerisinde 108 proje için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatan TOKİ, 94 tane konuta da onay aldı. TOKİ’lerin seçildiği yerler ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Balıkesir Ayvacık’taki Fethiye ve Kazımkarabekir mahalleleri de seçildi. Projenin seçildiği yer ise tartışma konusu oldu. TOKİ, 389 konut için ÇED süreci başlattı. 1 milyar 180 milyon 461 bin TL değerindeki projeyle beraber bölgeye aynı zamanda sekiz dükkan ve bir cami de yapılacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) parsel sorgu sistemine göre arazi ise tarla vasfında bulunuyor. Bakanlığın hazırladığı proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, bölgede 26 blok yapılacak. Otopark ise 248 araç kapasiteli olarak inşa edilecek.

‘ÖZEN GÖSTERİN’

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’nden görüş alındı. Müdürlük görüşünde tarlaya yapılacak konut için, “ekolojik dengenin korunmasında gerekli özenin gösterilmesi” vurgusu yapıldı. Görüş yazısında, “Muhtelif parsellerde sosyal ve kentsel dönüşüm amaçlı rezerv konut uygulaması projesinin ÇED yönetmeliği kapsamına girmesi halinde verilecek kurum imar planlarının hazırlanmasında doğa koruma görüşümüz saklı kalması şartlarıyla sakınca bulunmamakta” dendi.

Faaliyetin yapılacağı alan, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında “kentsel gelişim bölgesi” sınırlarında kalıyor. Alanı imara açan ve Resmi Gazete’de 2022’de yayımlanan kararın altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası vardı.

ANTALYA’DAKİNE ‘OLUMSUZ’ DENDİ

TOKİ’NIN Antalya Alanya’daki Tepe Mahallesi’ne yapmak istediği 452 konut projesi ise belediyeye takıldı. Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 1 Aralık’ta projeye olumsuz görüş verdi. Görüşün ardından Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü proje tanıtım dosyasının iade edilerek projenin iptal edildiğini duyurdu. Proje alanı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde “kayalık ve fundalık” niteliğinde yer alıyordu. Aynı zamanda bu alan da Antalya-BurdurIsparta 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında “kentsel gelişim bölgesi” sınırında kalıyordu.