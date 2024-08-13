Döşemealtı Ovası’nın ortasına yapılan tesis çevre yıkımına yol açıyor

Yayınlanma: 13.08.2024 - 05:36

Güncelleme: 13.08.2024 - 05:36

İklim krizinin etkileri sürerken benimsenen yanlış politikalar Antalya’daki tarım alanlarını olumsuz etkiliyor. Yeraltı sularının bolluğuyla bilinen Döşemealtı’nda 15 yıl kadar önce büyük tepkilere karşın yapılan doğalgaz elektrik santralinin aşırı su kullanması tarım alanlarının sulamasını olumsuz etkilediği bildirildi.

‘AŞIRI SU KULLANIYOR’

Batı Antalya Sulama Birliği yöneticisi Mevlüt Yörükan, her yerde su azlığı yaşandığı için tarım alanlarına meyve bahçelerine su vermede kısıntıya gittiklerini açıkladı. Yörükan, “Yıllardır ilk kez su kıtlığı yaşıyoruz. En büyük kaynağımız Kırkgöz de bile su azaldı. İçme suyu için de kullanılan bir kaynağımız. Toroslar’da yağış azaldığı için bu kaynak da beslenemez hale geldi. Su azlığı nedeniyle bahçelere iki veya üç haftada bir sulama suyu verebileceğimizi bildirdik. Bahçe sahipleri, üreticilerimiz haklı olarak isyan ediyor ama bizim de yapacak çok fazla bir şeyimiz yok” dedi. Yörükan, “Döşemealtı Ovası’nın tam ortasına doğalgaz çevrim santralı yapıldı. O zamanlar fikrimizi söyledik. Yapılmamasını önerdik, istedik. Bugün geldiğimiz durumda en büyük su kullanıcımız bu doğalgaz santrali. Santralin soğutmasında kullanıyorlar. Ve çok büyük bir su ihtiyacı oluyor. O olmasa sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ama o santrale su kullandırılması gerekiyor mecburen” diye konuştu.