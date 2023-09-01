Dünya Barış Günü’nde Akbelen için adalet çağrısı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 16:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 16:01

Yaşam savunucuları 1 Eylül Dünya Barış Günü için YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlamak amacıyla kesilen Akbelen Ormanı’nda buluştu. ‘Hepimiz için barış, Akbelen için adalet’ çağrısı yapıldı. Yurttaşlar mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için 24 Temmuz’da Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda kıyım başladı. İkizköylülerin iki yıldan fazladır nöbet tuttuğu alana Türkiye’nin birçok yerinden yaşam savunucuları gitti. Buna karşın 740 dönümlük ormanlık alandaki ağaçlar kesildi ancak yaşam savunucuları alanın madene dönüşmemesi için nöbetini sürdürüyor. Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında yurttaşlar bugün de nöbet alanında buluştu. ‘Herkes için barış, Akbelen için adalet’ çağrısıyla yapılan buluşmada atölye ve panel düzenlendi.