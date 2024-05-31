Dünya Çevre Günü’nde İzmir daha da temiz olacak

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:57

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:57

İzmir’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği farkındalık etkinlikleri ile kutlanacak. Doğanın ve çevrenin korunması için temizliğin, geri dönüşümün ve yenilenebilir enerji kullanımının öne çıkacağı etkinlikler bir hafta sürecek. “Çevre dostu seçimler yapalım, doğanın dengesini koruyalım” sloganı ile 3-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak etkinlikler kapsamında atık pil toplama kampanyası, kıyı ve deniz temizliği, tiyatro, resim yarışması, çocuklar için eğitim gezileri ve atıksız yaşam atölyeleri olacak.

ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASINDAN DENİZ TEMİZLİĞİNE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası 3 Haziran saat 09.30’da Kültürpark’ta başlayacak. Belediyeler, okullar ve muhtarlıkların yanı sıra bireysel olarak da getirilen atık piller 5 Haziran’a kadar Celal Atik Spor Salonu ile 2 No’lu Hol arasında oluşturulan stantlardan teslim alınacak. Aynı gün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında “Birlikte Temizliyoruz Projesi” kapsamında İtfaiye Aks Dalış Ekibi Pasaport ile Konak iskeleleri arasında deniz temizliği yapacak. Okulların, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı etkinlikte kıyı şeridi de temizlenerek kıyılara ve denize atılan çöpler sergilenecek.

4 Haziran’da 11.00 ile 13.00 arasında Mordoğan Kocakum Plajı’nda Karaburun Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ve İtfaiye AKS Dalış Ekibi, öğrencilerin ve yöre halkının katılımıyla kıyı ve deniz temizliği yapılacak. 6 Haziran’da 09.30 ile 11.30 saatleri arasında ize Mehmetçik İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla İnciraltı Kent Ormanı’nda kıyı temizliği olacak.

DÖNÜŞÜM TEMALI TİYATRO OYUNU VE ATÖLYELER

İzmir Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle özellikle çocuklara dönüşümün önemini anlatacak. 5 Haziran saat 14.00’da Kültürpark İzmir Sanat’ta masallarla dönüşümün anlatıldığı Büyülü Kuş adlı tiyatro oyunu gösterilecek. 6 Haziran’da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde bu yıl 5.’si düzenlenen “Rüzgar ve Güneş, Temiz Enerji ile Bütünleş” isimli resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek. 7 Haziran saat 14.00’da Urla Dam’da konserler, geri dönüşüm odaklı atölyeler, atık malzemelerden müzik aleti tasarımı, atıksız yaşam drama atölyesi, geleceğe ‘dönüşüm’ sanal gerçeklik oyunu gibi farkındalık etkinlikleri yapılacak. Aynı gün Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla deniz kirliliği, deniz canlıları, Mavi Bayrak, küresel iklim değişikliği konularında “Evimiz Deniz” atölye çalışması düzenlenecek. Ayrıca hafta boyunca öğrenciler için İZSU Genel Müdürlüğü “İZSU Okullarda Projesi” kapsamında su tasarrufunu ve kuraklıkla mücadelenin önemini anlatacak. Temiz içme suyunun evlere ulaşma serüvenini aktarmak için de Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne gezi düzenlenecek.