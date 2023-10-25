Dünya ve Türkiye’deki son gelişmeler tartışıldı: Doğa tahribatı ciddiye alınmıyor!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:46

Güncelleme: 25.10.2023 - 16:46

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen‘Ekokırım Yasası: Dünyada ve Türkiye’deki Son Gelişmeler’ isimli basın açıklamasında dünyadaki çevre gelişmeleri ele alındı.

Etkinliğe İngiltere merkezli çevre derneği Stop Ecocide International’dan Jojo Mehta ve İklim Adaleti Koalisyonu’ndan İlksen Dinçer Baş katıldı.

‘EKOKIRIM CEZA KANUNUNA GİRSİN’

Burada konuşan Mehta, “İklim krizinin boyutlarının farkındayız. Hükümetler eylemlerini yavaş hayata geçiriyor. Eskiden ekolojik yıkımın eşindiğinde olduğumuzu söylüyorduk. Artık içindeyiz” dedi. Çevreyi koruma adına birçok kanun ve çok taraflı anlaşmalar olduğunu hatırlatan Mehta, “Bu kanun ve anlaşmalar tahribatı engellemeye yetmiyor. Son 50 yılda bu yıkımlar yüzünde yaban hayatının yüzde 70’i ortadan kalktı. Şirketler doğayı kirletmeye ve tahribata yol açan uygulamalara devam ediyor. Şirketler, ‘Ceza alırız ama bu cezayı da maaliyete ekleriz’ diyorlar. Uluslararası mahkemelerde uygulanan ceza kanunun içerisine ekokırımın da girmesini istiyoruz” diye konuştu. Doğa tahribatının ciddiye alınmadığını dile getiren Mehta, “Ekokırımı ciddi bir suç haline getirebilirsek, bir temel ortaya çıkarmak mümkün olur. Bunun bir cezası olursa şirketler de ciddiye alacaktır. Alınan her ceza şirketin değerini düşürür” ifadelerini kullandı.

25 BIN İMZA TOPLANDI

Yaklaşık bir yıl içerisinde Ekokırım Yasası teklifi için 25 bin ıslak imza topladıklarını dile getiren Baş ise, “İmzaları toplarken sokağa çıktık. Ekokırımın ne anlama geldiğini insanlara anlattık. Doğanın ve insanların ödedikleri bedelleri, doğanın da hakları olduğunu her yerde dile getirdik. 28 Kasım’da da topladığımız imzalarla birlikte Ekokırım Yasası teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmak için Ankara’ya gideceğiz. Bu yasa teklifini hazırlarken akademisyenler, avukatlar ve bilim insanlarından destek aldık. Bu karanlık günlerde değişimi tetikleyecek kampanyanın parçası olmaya herkesi davet ediyoruz” dedi.

EKOKIRIM NEDİR?

Çevreye ağır ve geniş çapta ya da ağır ve uzun vadeli bir biçimde zarara yol açmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bilincinde olarak yasadışı veya keyfi olarak işlenen fiiller, ekokırım suçu olarak tanımlanıyor.