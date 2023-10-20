Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi başladı: Aracınız ne kadar çevreci?

Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:40

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Green NCAP kuruluşu, iklim değişikliği konusunda endişe duyan tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanan ve en çevre dostu yeni otomobillerin yaşam boyu CO2 etkisini ortaya koyan yeni bir ödül başlattı.

ÖDÜL ALAN MODELLER!

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ödülü, tanıtım materyallerinde sergilenmek üzere, karbon verimliliği en yüksek araçların 'daha yeşil bir seçim' olduğunu beyan eden bir damga ile birlikte geliyor. Kuruluş, yeni programın sürücüleri, güç aktarma organlarına veya WLTP verimlilik rakamlarına odaklanmak yerine, bir otomobilin tüm yaşamı boyunca iklim üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmaya teşvik edeceğini söylüyor. Şimdiye kadar sadece dört otomobil bu ödüle layık görüldü. Bu modeller ise Dacia Spring, Ora Funky Cat, Renault Megane E-Tech ve Tesla Model 3 oldu.

Dacia Spring

LCA ödülünü ve Green NCAP'in onay damgasını kazanmak için otomobillerin 2022'den bu yana gerçekleştirilen 'Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerinde' beş yıldız alması gerekiyor, bu da 120g CO2-eq/km'ye eşit veya daha az toplam yaşam döngüsü, sera gazı emisyonu ürettiklerinin değerlendirildiği anlamına geliyor.

SIFIR EMİSYONLU ARAÇ (ZEV)

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir otomobilin CO2 etkisini tamamen kullanılmaz hale gelene kadar analiz eder, bu nedenle orijinal üretimini, ömür boyu kullanımını, imhasını ve kullanım ömrü sonu işlemlerini içerir. Bir otomobil kullanılırken ne kadar çevre dostu olursa olsun, Green NCAP üretim aşamasındaki düşük emisyonların bir aracın iklim üzerindeki olumsuz etkisini önemli ölçüde azaltabileceğine işaret edilmektedir. Geçmiş analizler daha küçük bataryalara sahip daha hafif araçların çevreye verilen zararı sınırlama konusunda açık bir avantaja sahip olduğunu gösterdiğini belirtiyordu.

Renault Megane e-Tech

'SEÇİM YAPMALARINA YARDIMCI OLACAK'

Kuruluşun teknik müdürü Aleksander Damyanov, "2019'dan bu yana Green NCAP'in yıldız derecelendirmeleri, tüketicilere aynı sürüş koşulları altında yeni otomobillerin yol üstü çevresel performanslarını karşılaştırmanın kolay bir yolunu sunuyor" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Bu ödülün, tüketicilerin otomobillerinin gerçek sürdürülebilirliği konusunda bilinçli ve daha çevreci bir seçim yapmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz. Şu anda satış noktalarında sunulan çok çeşitli elektrikli otomobiller için gerçek bir farklılaştırıcı olacaktır. Ayrıca, bu ödülün sektörün yenilik yapması ve daha sürdürülebilir otomobiller geliştirmesini hızlandırması için bir katalizör görevi göreceğini umuyoruz."