Dürtmen’deki arama ruhsatı yargıya taşındı

Samsun Alaçam’da doğa harikası Dürtmen Dağı’nda Kanadalı bir şirketin maden arama ruhsatı talebine karşı kurulan Dürtmen Vatandır Platformu üyeleri Atatürk Parkı Onur Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Dürtmen Vatandır Platformu Sözcüsü Bayram Güner, “Dürtmen Dağı’nda maden projesi yalnızca vatan toprağını kurutmayacak, vurulan her kazmada tarihsel mirasımız da tahrip olacaktır” dedi.

Projeye karşı dava açtıklarını belirten Güner, “Buradan hukuki süreci de başlattığımızı, yürütmenin durdurulması talebiyle yargı yoluna başvurduğumuzu ve davamızı açtığımızı da basına ve kamuoyuna ilan ederiz” diye konuştu.