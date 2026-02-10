Durugöl’de zafer doğa ve yurttaşın

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Durugöl Mahallesi’ndeki eski çöp alanını yapılaşmaya açma girişimi yargıdan döndü. Ordu Çevre Derneği’nin açtığı dava sonuçlandı, mahkeme imar değişikliğini iptal etti.
Basın açıklamasında konuşan ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnaz, sürecin 1 Kasım 2025’te başlatılan hem hukuki hem de fiili mücadeleyle bugünlere geldiğini hatırlattı.
Görnaz, çadır nöbetinden imza kampanyasına, sessiz kitap okuma eylemlerinden yürüyüşlere kadar kamuoyunun bu sürece sahip çıktığını vurguladı.