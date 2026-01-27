Cumhuriyet Gazetesi Logo
Durugöl’deki yürüyüşe polis engeli

27.01.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Durugöl’deki eski çöp alanının imara açılmasına karşı dört haftadır sürdürülen pazar yürüyüşleri, son bir aydır polis tarafından engelleniyor. Getirilen yasak kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

Ordu’nun akciğeri olan Durugöl Mahallesi’ndeki eski çöp alanının imara açılmasına karşı başlatılan direniş, dört haftadır “yasak” duvarına çarpıyor. Daha önce yedi kez sorunsuz şekilde yapılan pazar yürüyüşleri, son bir aydır Emniyet güçleri tarafından engelleniyor.

Vali ve Emniyet kadrosu değişmemesine karşın demokratik hakkın kullanımına getirilen bu ani kısıtlama kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Yürüyüş için Tahıl Pazarı Meydanı ile Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerinin kesişim noktasında toplanan platform bileşenleri, bir kez daha polis engeliyle karşılaştı.

