Durugöl’deki yürüyüşe polis engeli

Ordu’nun akciğeri olan Durugöl Mahallesi’ndeki eski çöp alanının imara açılmasına karşı başlatılan direniş, dört haftadır “yasak” duvarına çarpıyor. Daha önce yedi kez sorunsuz şekilde yapılan pazar yürüyüşleri, son bir aydır Emniyet güçleri tarafından engelleniyor.

Vali ve Emniyet kadrosu değişmemesine karşın demokratik hakkın kullanımına getirilen bu ani kısıtlama kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Yürüyüş için Tahıl Pazarı Meydanı ile Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerinin kesişim noktasında toplanan platform bileşenleri, bir kez daha polis engeliyle karşılaştı.