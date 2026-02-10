Eber Gölü’nde kirlilik artıyor: 'Geri dönüşü zor bir çevre felaketi'

Afyonkarahisar ve çevresindeki sanayi tesislerinden çıkan fabrika atıkları ile yerleşim alanlarından gelen kanalizasyon suları, Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü’nü yok oluşa sürüklüyor. Uzmanlar, kontrolsüz deşarjların gölde ekolojik dengeyi bozduğunu ve geri dönüşü zor bir çevre felaketine yol açtığını belirtiyor.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, “En çok dikkat çektiğimiz konulardan biri, göle ve onu besleyen kaynaklara bırakılan fabrika ve kanalizasyon atıklarının sadece doğayı değil, bölgede yaşayan insanları da tehdit etmesidir” uyarısında bulundu.

BAKTERİ ARTIYOR

Kontrolsüz biçimde suya karışan endüstriyel, evsel ve tarımsal atıkların su kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken Çiftçi, bu durumun zararlı bakteri ve mikroorganizmaların artmasına neden olduğunu ifade etti. Artan zararlı bakteri ve mikroorganizmaların cilt rahatsızlıklarından midebağırsak enfeksiyonlarına, solunum yolu problemlerinden uzun vadede ağır metal birikimine bağlı kronik hastalıklara kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirten Çiftçi, “Göl çevresinde tarım ve hayvancılıkla geçinenler, bu suyla temas eden vatandaşlarımız açısından bu tehlikeyi görmezden gelmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Kirliliğin bir diğer sonucunun göldeki doğal yaşamın zarar görmesi olduğunu vurgu yapan Çiftçi, “Eber Gölü’nde bulunan sazan, turna ve endemik olan Alburnus Nasreddini gibi yerli balık türleri, düşen oksijen seviyesi ve artan toksik maddeler nedeniyle öldü” diye konuştu. Eber Gölü’nün sadece bir göl değil, bölgenin yaşam kaynağı olduğuna değinen Çiftçi, “Eber Gölü’nün girişine bir arıtma tesisi yapılmasını talep ediyoruz” dedi.