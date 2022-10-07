Edirne Söğütlük'teki mesire alanı, millet bahçesi projesi nedeniyle yapılaşma tehdidi altında

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

AKP, Edirne’de halk arasında Söğütlük olarak bilinen Kent Ormanı İzzet Arseven Mesire Alanı’nı millet bahçesine çevirmek istiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğal sit alanı olarak da tescili bulunan Söğütlük’e yapılacak olan millet bahçesi planlarının içerisinde beton yol, cami, kıraathane ve pişirme alanları gibi birçok yapı yer alıyor. Projede yer alan bilgiye göre, yaklaşık olarak 1865 metrekare alana inşaat yapılacak.

Yurttaşlar özgürce kullandıkları, festivallerin ve şenliklerin yapıldığı bölgenin “yapay” parka çevrilmesini istemiyor. 20 Eylül’de gerçekleşen proje ihalesinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Söğütlük Doğal Kalsın Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Ziya Gökerküçük, “Biz başta idare mahkemesine dava açtık. Ancak, ara karara göre mahkeme yetkisinin olmadığı belirtildi. Bu sefer de Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açacağız” dedi.

"SİYASİ BİR KARAR"

Yapılacak olan camiyle birlikte şenliklerin de artık yapılamayacağına değinen Gökerküçük, “İbadethanelerin 150 metre yakınında eğlence düzenlenemiyor. Bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yıllarca bölgeyi daha iyi bir yere çevirmek için çalıştıklarını belirten Gökerküçük, “Belediye de bizimle birlikte yıllarca korumak için mücadele etti. Bu kararı verirken kentte yaşayanlara sormadılar” dedi.

AYDOS’TA BETONLAŞMA

Bir başka millet bahçesi yapımı için doğa kıyımı da Aydos Ormanı’nda devam ediyor. İstanbul’da Çevre Bakanlığı ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin birinci derece sit alanı olan Aydos Ormanı’na millet bahçesi projesi, yurttaşların tüm tepkisine karşın sürüyor. Proje kapsamında yapımına başlanan 500 araçlık otopark ve ormanın içerisinde bulunan göletin yanına yapılan inşaat ise betonlaşmayı kanıtlıyor.