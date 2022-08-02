TOKİ’nin Millet Bahçesi projesinde ilginç ayrıntı: Ortasından petrol hattı geçiyor
Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kağıthane’nin İstanbul Çevre Yolu kenarındaki yüksek eğimli araziye 'Millet Bahçesi' yapacak. Ortasından petrol boru hattı geçen parkın tehlike arz eden tırmanma yollarının kenarlarına yurttaşların düşmemesi için demir levhalardan korkuluk yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan TOKİ, İstanbul’a bir “Millet Bahçesi” daha yapmak için ihale açtı.
Kağıthane’nin kuzey bölgesinde, İstanbul Çevre Yolu kenarına yapılacak olan yeni “Millet Bahçesi”, yaklaşık 28 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak. Sadabad-2 Viyadüğü'nün güneybatı kıyısında yer alacak olan park düzenlemesi, yaklaşık 25 bin metrekarelik Kağıthane Belediyesi Akşemsettin Parkı’nın kuzeyindeki arazide yapılacak.
Büyük bir bölümü yüksek bir eğime sahip arazinin düzlük kısımlarına kır kahvesi, spor alanları, küçük bir cami, tuvaletler, büfe, kır lokantası, idare binası ve otopark yapılacak. Arazi üzerine yapılacak olan inşaatların toplamı 2 bin metrekareyi aşacak.
Doğu-batı yönünde tam ortasından petrol buru hattı geçen söz konusu arazinin eğimli bölümleri için özel düzenleme yapılacak. Eğimli bölümlerdeki zikzaklı yol kenarlarına, vatandaşların düşmemesi için demir levhalardan korkuluklar yerleştirilecek.
TOKİ söz konusu “Millet Bahçesi” ihalesini 31 Ağustos 2022 tarihinde yapacak. İhale kapsamındaki işler, yer teslimi yapıldıktan sonra 400 günde tamamlanacak.
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