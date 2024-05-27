Ege’nin iki yakasında altın madenine karşı ortak eylem

Yayınlanma: 27.05.2024 - 08:11

Güncelleme: 27.05.2024 - 14:17

Yunanistan ve Türkiye'deki altın madenlerine karşı uluslararası ortak eylem düzenlendi. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), İklim Adaleti Koalisyonu ve Kazma Bırak Kampanyası, Yunanistan’dan Selanik ve Megali Panagia Altın Madenciliğine Karşı Mücadele Komiteleri ile Eldorado Altın Madenciliği Şirketi’nin Yunanistan ve İzmir’de işlettiği altın madenlerinin önünde eş zamanlı bir protesto edildi. İzmir’de Efemçukuru Altın Madeni’nin önünde bir araya gelen çevreciler madenin kapatılmasını isteyerek, madenin bugüne kadar bölgeye verdiği zararları ve tüm İzmir’e verebileceği zararları anlattı.

“ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER YASALARDAN MUAF TUTULUYOR”

Tüm gruplar adına ortak basın açıklamasını okuyan EGEÇEP Eş Sözcüsü Baha Okar, Türkiye’de 19’u aktif, 22 altın madeni bulunduğunu aktararak, “En az 20 altın madeni ise projelendirilmiş, lisanslanmış ve faaliyete geçmeyi beklemektedir. Eldorado Gold'un Türkiye'de iki altın madeni bulunuyor; Uşak Kışladağ ve İzmir Efemçukuru. 2006 yılında Kışladağ'da siyanür sızıntısı nedeniyle 1500 kişi zehirlendi, ancak kan örnekleri çalındığı için bunu kanıtlayamadık. Nedense bu çok uluslu şirketlerin diğer suçlarını da kanıtlayamıyoruz çünkü yasalardan muaf tutuluyorlar” dedi.

TÜPRAG firmasının Efemçukuru’nda işlettiği madenin İzmir’in su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nın yakınında olduğunu ve burayı kirletme riski taşıdığını ifade eden Okar, “Ege’nin iki yakası için de geçerli bir şey var. Toprağımızın zenginliği doğası ve insanlarıdır. Eldorado her ikisini de yok ediyor. Bu yüzden Eldorado'yu kovmak, bölgeye verdiği zararı onarıp yeniden canlandırmak ve madencilikten uzak, insanları ve doğayı kârın üstünde tutan bir yön çizmek için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Efemçukuru'nda gerçekleştirilen eylemle eş zamanlı olarak, Yunanistan'da da çevreciler, "Gold is blood, Eldorado out" (Altın kandır, Eldorado dışarı) yazılı pankartlarla altın madenciliği faaliyetlerinin sonlandırılmasını istedi.