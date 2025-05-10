‘Ekokırım suçlusu’ Sinpaş’ın, deniz dolgusu projesi ilk basamağa takıldı: ÇED hazırlayacak

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 07:53

Muğla Marmaris’teki milli park içerisine yapılan ve birçok kesim tarafından “ekokırım suçu” olarak adlandırılan Sinpaş’ın otel projesi, mahkeme kararlarına karşın genişliyor.

Şirket, geçen günlerde bir proje tanıtım dosyası hazırlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. “Kıyı düzenlemesi ve yat yanaşma yerleri” projesini inceleyen bakanlık, şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlaması gerektiğini belirtti. Bakanlığın kararıyla toplam 21 bin 833 metrekarelik alanda dolgu ve yat bağlama alanı yapmak isteyen şirket, detaylı rapor hazırlamak zorunda kalacak.

PROJEDE NE VAR?

Proje kapsamında toplamda 21 bin 833 metrekarelik alanda yapılması planlanan deniz alanı işleminin 20 bin 390 metrekarelik kısmında dolgu yapılacak. Geriye kalan 1443 metrekarelik kısmında ise yat yanaşma ve bağlama alanı inşa edilecek. Deniz dolgusu çalışmalarında 32 bin 766 metreküp dolgu işlemi gerçekleştirilecek. 10 bin 237 metreküp su içi beton dolgu, 22 bin 539 metreküp ise taş oldu planlanıyor. Şirketin 97 milyon 234 bin TL harcayacağını belirttiği proje alanı da aynı otel gibi milli park ve tabiat parkı koruma alanı içerisinde kalıyor.

Şirketin harem selamlık otel projesi ise mahkeme kararlarına karşın durmuyor. Mahkeme geçen aylarda otelin 17 ruhsat ve imar durum belgesini iptal etti. Bu kararın ardından Marmaris Belediyesi de toplamda 41 ruhsatın iptal edildiğini duyurdu ve milyonlarca liralık para cezası kesti. Ardından proje için yıkım kararı alındı. Ancak şirket, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

14 MİLYON TL ÖDEYECEKLER

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildirime göre, Marmaris Belediyesi tarafından kesilen 104 milyon 757 bin TL’lik davada yeni gelişme yaşandı. Şirketin para cezasının iptali için açtığı davada Muğla 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Marmaris Belediyesi konuyu İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, itirazın, 90 milyon 122 bin TL’lik kısmı bakımından reddine, 14 milyon 635 bin TL’lik kısım bakımından ise kabulüne karar verdi. Bu kararla birlikte şirket, 14 milyonluk kısmı ödeyecek.

Cumhuriyet geçen günlerde şirketin dava ettiği bazı para cezalarını kazandığını, bazılarını ise kaybettiğini yazmıştı.