Ekosisteme zarar veren projeler yargıya taşınıyor ama mahkeme yıllarca sürüyor: Davalar geç kalıyor!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.02.2025 - 04:32

Mahkeme bitene kadar sermaye, doğal alanlara termik santral, otel, maden ve benzeri birçok yapı inşa ediyor.

Örneğin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi için TEMA Vakfı’nın 2011’de açtığı dava, 2024’te sonuçlandı. Bu süreçte sanayi bölgesi gelişti. Tarım alanlarının üzerine sanayi kuruldu. Davanın ilk zamanı bilirkişi raporu TEMA Vakfı’nın lehine gelmesine karşın yürütmeyi durdurma kararı bile verilmedi.

‘ZAMAN ÖNEMLİ’

Konuya ilişkin TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Vakıf olarak anayasamızın herkese tanıdığı ‘sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı’ doğrultusunda doğayı korumak için çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki çevre davalarında hukuki süreçlerin uzun sürmesi, ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri artırıyor. Çevreyle ilgili davalarda zamanında alınan kararların doğayı korumadaki önemini açıkça gösteriyor” dendi. Açıklamanın devamında, “Doğal varlıklarımızın korunması, binlerce yılda oluşan ve gıda güvencemizin teminatı olan verimli tarım topraklarımızın başka amaçlarla kullanılmaması büyük önem taşıyor. İnsanlığın ihtiyaçları için gerekli olan sanayi faaliyetleri içinse ekosistem üzerinde en az baskıyı yaratacak yer seçimleri yapılarak tarım alanlarımızın, ormanlarımızın ve meralarımızın korunması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

‘YIKIMA UĞRUYOR’

Kuzey Ormanları Savunması’ndan yapılan açıklamada ise “Yeryüzündeki canlı yaşamını hızla yok oluşa sürükleyen küresel sermayenin ülkemizden beklentisi sınırsız bir doğa ve emek sömürüsü. Emperyalizmin kendi merkez ülkelerini güya ekolojik korumaya aldığı bu süreçte ülke coğrafyası tümüyle maden, enerji, sanayi yağmasının altında kalmakta, giderek müsilaj gibi ülke sınırını aşan ekolojik yıkımlara uğramakta” dendi.