Elazığ’da bakır çıkmazı: ‘Bölgenin ekolojik dengesine olumsuz etki edecek’

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve Cengiz Holding’e bağlı Port Madencilik tarafından işletilen madenden çıkarılan bakırın Samsun’a sevkiyatı için tren yolu üzerine inşa edilmeye başlanan yükleme rampasının inşasının koruma statüsündeki sit alanı içerisinde yer alması tepkilere neden oldu. Ayrıca uzmanlar, çıkarılan madenin depolama ve sevkiyat alanının yakınında bulunması nedeniyle Hazar Gölü açısından da risk oluşabileceğine dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bekin, Maden ilçesinde tren garı ve hattı varken, çıkarılan cevherin yaklaşık 20 kilometre öteye taşınarak burada depolanması ve yine buradan tekrar trene yüklenerek başka ile gönderilmesinin akla ve mantığa uygun bir yaklaşım olmadığını belirtti. Bekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a cevherlerin işletmesine yönelik ihale sürecinin şeffaflığı, maliyet ve çevre açısından zarar oluşturan yolların izlenmesinin gerekçesi ve cevherin işleneceği tesislerin ÇED raporunun olup,olmadığına ilişkin sorular yöneltti.

‘VATANDAŞ SAĞLIĞINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA BİLGİSİ YOK’

Maden ilçesinde çıkarılan cevherin sevk ve depolanması ile oluşacak maddi ve çevresel zararlara ilişkin gazetemize konuşan Bekin, “Çıkarılan bakır cevherinin işletilmesi için mevcut tren hattı bulunmasına karşın yaklaşık 20 kilometre uzağında yer alan Gezin Tren İstasyonuna taşınarak depolanması ve yeniden trene yüklenmesinin kamuoyunda tepki çektiğini kaydeden Bekin, Yakın demiryolu hattı kullanılabilecekken cevherin farklı bir noktaya taşınmasının hem çevresel hem de ekonomik açıdan kamu yararına uygun olmayacağı ayrıca koruma statüsündeki alana yükleme rampası inşa edilmesi ve bölgede ağaç kesilmesi Hazar Gölü ekosistemi açısından ciddi riskler oluştururken taşınma esnasında yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın sağlığına etkileri ile ilgili gerekli araştırmaların yapılıp yapılmadığı yönündeki bilgilerin olmaması kamuoyunda kaygılar yaratmaktadır” dedi.

‘PEŞKEŞ ÇEKİLMESİ KABUL EDİLEMEZ’

Bekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle bölge halkının itirazlarına rağmen Gezin Tren İstasyonu çevresinde sürdürülen bu süreç ile bölgenin doğal SİT alanı statüsü, ulusal öneme haiz sulak alan olması, arıcılık için bölgede endemik bitkilerin yer alması ve Hazar Gölü ekosistemine son derece yakın bir alanda çalışmaların yürütülüyor olması, bölgenin ekolojik dengesi üzerinde olumsuz etkiler yapacağı çok açık ortadadır. Bölge insanımızın talep ve haklı kaygılarının yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kamu yararı, çevre hakkı ve yaşam alanlarının korunması ilkeleri kapsamında ortaya çıkan koşulların imtiyazlı holdinglere peşkeş çekilmesi kabul edilebilir bir durum değildir.”