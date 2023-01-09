Emek Partisi: Çaybaşı'ndaki çöp tesisi kapatılmalıdır
Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, Çaybaşı ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı katı atık ayrıştırma tesisini “kirlilik üreten tesis” olarak niteledi ve kapatılması gerektiğini söyledi.
Tesisten halkın ve doğanın olumsuz etkilendiğini belirten Poyraz, “Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katı atık ayrıştırma tesisinin verdiği zarar artık dayanılmaz boyuta ulaştı. Emek Partililer olarak da hem direniş zamanında hem de tesisin kirletmelerinin olduğu dönemlerde de gelişmeleri olay yerine giderek de yakından takip ettik. Artık tesis, çevreye gerdiği zararları olağanlaştırdı. Bu nedenle tesis kapatılmalıdır” dedi.
Poyraz, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“Halk sürekli sularının kirliğinden söz ediyor. Su içemediklerini haykırıyor ancak yetkililerden istenilen girişimi göremiyorlar. Çöp tesisinin yapılmaması gereken yerlerden biri olan kaynak sularının ve ormanın olduğu bu yere tesis kurmakla en büyük suç işlendi. İkizce ve Çaybaşı ilçelerinin içme suyunun alındığı deredeki kirlilik nedeniyle kırmızı benekli alabalıklar da ölmeye başlamış. Bu demektir ki, tesis kapatılmalıdır.”
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