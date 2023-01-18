Enerji Verimliliği Haftası için israfın önlenmesi çağrısı yapıldı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 04:00

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha da hissedilir hale gelirken dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmayı sürdürüyor.

Sanayi Devrimi öncesinden bugüne dünyanın yüzey sıcaklığının 1.2 derece artması ve önlem alınmazsa artmaya devam edecek olması insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Ülkemizdeki 25 milyona yakın konutun yüzde 70’ten fazlasında ısı yalıtımı yok. Türkiye’deki toplam enerji tüketiminin yüzde 31’i binalarda kullanılıyor. Binalardaki enerji tüketiminin yüzde 80’i ise ısıtma ve soğutma amaçlı harcanıyor. E

nerji maliyetlerinin de artmasıyla TÜİK verilerine göre 2022’nin ilk 10 ayında petrol, gaz gibi enerji ürünleri ithalatına ödenen fatura yüzde 118.4 artışla 80.5 milyar dolara ulaştı. Son bir yılda ise enerji ithalatına ödenen fatura 94.2 milyar dolara ulaşırken bu alanda oluşan açık 79.8 milyar dolar oldu. Konutlardaki enerji tüketiminin ısıtma ve soğutmaya dayalı tarafında ısı yalıtım yaparak yüzde 60’lara varan tasarruf yapmamız mümkün. Ülkemizin ısı yalıtımıyla 8 ila 12 milyar dolarlık daha az enerji tüketme imkânı var.

SU KRİZİ KAPIDA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 9-15 Ocak “Enerji Verimliliği Haftası” ile ilgili yaptığı açıklamada, her geçen gün artan enerji ihtiyacı için mevcut enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğini söyledi. Küçükoğlu, “Enerji, gıda ve su krizi kapımızda. Sürdürülebilir yaşam ve dünyamızın geleceği için enerjiyi verimli şekilde kullanmayı ikinci plana bırakmamız mümkün değil. Binalardaki enerji verimliliğini artırarak enerji ithalatını ve sera gazı salınımını azaltıp, ekonomiye ve çevreye büyük katkılar sağlayabiliriz” diye konuştu.