EPDK'nin tarife değişikliğindeki gizli zam ortaya çıktı

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

Yurttaş elektriğe bu yıl da zamla başladı. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) 2022’nin son haftasında sanayiye yüzde 16 indirim yaptığını, konutlarda ise yeni zam yapılmayacağını açıklarken yapılan tarife değişikliği detaylarından gizli zam yapıldığı ortaya çıktı. Tarife düzenlemesi ile birçok kaleme yüzde 1 civarı zam gelirken genel aydınlatmaya da yüzde 19 zam yapıldı.

Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik, EPDK’nin hazırladığı yeni tarifeyi inceledi. Ortaya çıkan sonuçları da şöyle derledi:

- Sanayi’de enerji bedeline yüzde 16 indirim yapıldı ama 25.3 kuruş olan dağıtım bedeli yüzde 132 artırılarak 58.7 kuruşa çıkarıldı.

"ŞİRKETLERE KIYAK"

- Kamunun dağıtım şirketlerine ödediği genel aydınaltma tarifelerinde enerji bedeline yüzde 19 zam yapıldı.

- Yurttaşın kullandığı 8 kilowat altındaki tarifede 33 kuruş olan dağıtım bedeli 77.9 kuruşa çıktı.

- Tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğin dağıtım bedeli 28.1 kuruştan 65.4 kuruşa çıkarıldı.

Bu dağıtım bedellerindeki artışın faturada tüketiciye yansıyacağını söyleyen Algedik, şu yorumu yaptı:

“Gerçekten o kadar gizli bir zam ki çok detaylı incelemeler yapmanız gerekiyor görmek için. Enflasyonun altında ezilen yurttaşlarımız maaş farkını enerji şirketlerine ödeyecek. Enerji gibi kritik ve pahalı bir kalemi özelleştirdiler, bu yüzden fiyatlar artttı ve şimdi de buradaki sermaye transferini dağıtım şirketlerine vererek şirketleri zengin ediyorlar. Bu yoksullukta yapılması gereken en önemli şey sadece zammı geri çekmek değil, kamulaştırma ile sermaye transferine son vermektir.”

GES ÜRETİCİLERİ ZAMMA TEPKİLİ

Lisanssız Güneş Enerjisi Santralları’nde (GES) sistem kullanım bedeli de kilowat başına 28 kuruştan 64 kuruşa çıktı.

Bu santralların 7-8 bin megawat üretim kapasitesi bulunuyor. Buna göre, GES’lerin yüzde 80’inin lisanssız olduğu görülüyor. Bu zammın lisanssız GES üreticilerini zora soktuğu belirtiliyor.