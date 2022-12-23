Güneş enerjisi için yapılan internet aramaları 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

23 Aralık 2022 Cuma, 12:20

Bağımsız enerji danışmanlık şirketi Piagrid'in gerçekleştirdiği analiz ile internette güneş enerjisi için yapılan aramaların 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret ediyor.

2022'de güneş enerjisine duyulan ilginin bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 arttığı ve bu konuyu araştıranlar arasında konut çatısını değerlendirmek için güneş enerjisi hakkında bilgi almak isteyenlerin yüzde 40 ile en büyük paya sahip olduğu kaydediliyor.

Bağımsız enerji danışmanlık şirketi Piagrid'in gerçekleştirdiği analiz ile internette güneş enerjisi için yapılan aramaların 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret ediyor. Bunların arasında konut çatısını değerlendirmek için güneş enerjisi hakkında bilgi almak isteyenlerin yüzde 40 ile en büyük paya sahip olduğu kaydedilirken, sıralamayı yüzde 38 ile arazisini güneş santraline çevirmek isteyenler takip ediyor.

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerden dolayı ortaya çıkan enerji krizinin gün geçtikçe büyümesiyle elektrik fiyatları da yükseliyor. Statista'nın açıkladığı verilere göre vergiler dahil olmak üzere vatandaşların elektrik için en çok ücret ödediği ülkelerinde başında Danimarka ve Almanya gelirken, sıralamayı İspanya, İngiltere ve İtalya takip ediyor. Altyapı, coğrafya ve politik hususlara bağlı olarak elektrik fiyatlarının yükünden arınmak, bunun yanı sıra sürdürülebilir ve ferah bir yaşam oluşturmak isteyenler ise çözümü güneş enerjisi panellerinde buldu.

YÜZDE 30 ARTTI

Enerji fiyatlarının birçok ülkede yüksek seviyelerde seyretmesi, hem tüketicileri hem de sanayicileri sürdürülebilir bir kaynak olan güneş enerjisine yönlendiriyor. Araştırmadan edinilen bilgilerden hareketle 2022'de güneş enerjisine duyulan ilginin bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 arttığı ve bu konuyu araştıranlar arasında konut çatısını değerlendirmek için güneş enerjisi hakkında bilgi almak isteyenlerin yüzde 40 ile en büyük paya sahip olduğu kaydediliyor. Sıralamayı yüzde 38 ile arazisini güneş santraline çevirmek isteyenler takip ederken, en çok araştırılan konuların başında ise enerji destek ve teşvikleri ile ev için güneş paneli fiyatları yer alıyor. Güneş panellerine ilişkin talepte konutları ve güneş tarlası oluşturmak isteyen yatırımcıları yüzde 15 pay ile KOBİ ve sanayiler, yüzde 6 pay ile de tarım ve hayvancılık işletmecileri takip ediyor.