Erdoğan 'Uludağ' kararını imzaladı... CHP'li Öztürk: Kışlık saraya izin yok

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılması ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığı’na devredilmesi kararlaştırıldı.

Kararla, Uludağ Milli Parkı’na ait 2 bin 100 hektar alan, yaşam savunucuları tarafından kurulduğu günden bu yana “talan başkanlığı” olarak adlandırılan Uludağ Alan Başkanlığı’na devredildi.

(Ahmet Dursun Kahraman)

‘ELE GEÇİRENE KADAR DURMAYACAKLAR’

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, karar ile ilgili Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Uludağ için ‘milli park’ ismi bir koruma kalkanıdır. Milli park ilan edilen koruma altındaki alanlara bile büyük zararlar veriliyorken, Uludağ’ın ‘Alan Başkanlığı’ adında neredeyse sınırsız yetkileri olan bir kuruma devri, geriye dönüşü olmayan tahribatlar yaratacaktır. Devredilen alan, ‘kısmi’ olarak kalmayıp, daha önce defalarca yaptıkları gibi kapıyı araladıktan sonra tamamını ele geçirene kadar durmayacaklar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Uludağ’da 35 endemik bitki türü olduğunu belirten Kahraman, “Daha önce koruma altındaki bölgelerin nasıl talan edilip yapısını bozduklarını, mülkleri satarak, madencilik yaparak çevreyi yok ettiklerini biliyoruz” dedi.

(Hasan Öztürk)

‘ALTINDAN RANT ÇIKIYOR’

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise karara karşı çıkarak “Bursa’nın zaten silüetini, tarihi dokusunu bozdular. Amacın buranın da talan edilmesinin önünü açmak olduğunu biliyoruz. Böyle kararların altından muhakkak imara ve yapılaşmaya dayalı bir rant çıkıyor. On beşinci ‘kışlık saray’ın buraya yapılmaması için uğraşacağız” dedi.