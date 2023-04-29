Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan iş dünyası, kriz yönetimine dikkat çekti: Belirsizlik kaygılandırıyor

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:30

Capital, Ekonomist ve Start Up tarafından dün düzenlenen zirvede konuşan Esas Holding Başkanı Ali Sabancı, iklim krizi, pandemi ve cinsiyet eşitsizliğinin belirsizlik yarattığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki siyasi belirsizlik, kadayıfın üstündeki kaymağın tepesindeki şam fıstığı. Onsuz bile belirsizlik insanların genel kaygısını artırıyor. İş insanları olarak insanların tükettiği ya da üretenlerin iki beklentisi ağır basıyor. Biri kendini güvende hissetmek, ikincisi ümit edebilmek. Üreticiler olarak bu konularda kendimizi derinleştirebilirsek o zaman tüketicinin ne istediğini daha iyi anlamış oluruz. Ayrıca yana çekilebilen lider olabilmek çok önemli. İnsanların önünü açabilmek çok büyük bir liderlik göstergesi.”

‘FIRSAT KAÇTI’ VURGUSU

TAV Başkanı Sani Şener tüm dünyada kriz yönetiminin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek “Krizlerde sahada olacaksınız. Risk yönetimi büyük kurumsal şirketlerde risk yönetimi bir kurallar bütünüdür. Kriz yönetimi ameliyat operasyonudur. Krizde kötü olmuştur onun daha kötüye gitmesini engelleyeceksiniz. Çok ciddi sahada olacaksınız” dedi.

LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise pandemi döneminde pamuk ve iplik üreten ülkelerin bile Türkiye’den kumaş almaya başladığını vurgulayarak güncel durumu şöyle anlattı:

“O dönem ciddi talep patlaması oldu ve fiyatlar yukarıya gitti. Normale döndüğümüzde müşterilerimiz ‘bir dakika çok pahalı sattın’ deyip uygun olan Bangladeş’e Vietnam’a döndü. O dönemi iyi değerlendirdik ama uzun soluklu yönetemedik. İhracat tarafı fiyat tutturmakta büyük oranda zorlanıyorlar. Son bir yılda TL yüzde 35 daha değerli hale geldi. İşlerimizi zorluyor bu durumda.”

‘YENİ LİDERLİK’ TALEBİ

Doğan Holding Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, farkındalığı yüksek, kalbiyle de liderlik edebilecek kadar cesur, işbirliği yapabilen, can kulağıyla dinleyebilen yeni bir liderlik tarzına ihtiyaç olduğunu söyledi. Faralyalı, “Her yerde daha fazla kadın lidere ihtiyacımız var. Çünkü dünyanın dengesi şaştı” dedi.