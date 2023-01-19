Tarkan'dan 'Uludağ' çağrısı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 17:59

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 17:59

Uludağ'ın tahrip edilmesinin önünü açan Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Şarkıcı Tarkan, karara tepki göstererek yasanın iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Uludağ’ı milli park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli, bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir, halkın sesine kulak verip, doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Uludağ milli park statüsüne geri dönmeli. #UludağMilliParkı"