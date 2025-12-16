Ersoy’un bakanlıktan kiraladıktan sonra kapasite artışına gittiği otel, aşamalarını tamamladı: Bakanın hızlı adımları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kurduğu ve ailesi tarafından işletilen ETS Ersoy Turistik Tesisleri Anonim Şirketi, lüks otel projelerini sürdürüyor. Maxx Royal, Voyage ve Caja By Maxx Royal gibi otellerin sahibi şirket, Antalya Aksu’daki kapasite artışı için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ilişkin son kararın verildiğini duyurdu. Buna göre her adımını tamamlayan projeye yakın zamanda onay çıkacağı düşünülüyor.

Daha önce Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Kundu Mahallesi’ndeki proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın inceleme değerlendirme komisyonu 2 Aralık’ta toplanmıştı.

‘ÖZEL’ PLAJ

2026 yaz sezonunda açılmaya hazırlanan proje için arsa Ersoy’un bakanlığını yaptığı Kültür ve Turzim Bakanlığı’ndan 49 yıllığına kiralandı. Şirket önce 240 odalı otel yapacağını belirterek ÇED hazırlamaktan kaçtı. Daha basit formata sahip proje tanıtım dosyasıyla (PTD) yapılan başvuruyla bakanlıktan “ÇED gerekli değildir” kararı aldı. Düzenlemelere göre, 250 oda ve altındaki tesislerin PTD’yle birlikte onayı tamamlıyor. Onayın üstünden kısa süre geçtikten sonra şirket kapasiteyi 440 odaya çıkarmak için yeni süreç başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan son rapora göre, tesis 440 oda ve 900 yatak sayılı olacak. 58 bin 855 metrekarelik alanda yapılacak ve beş yıldızlı olacak proje için 4 milyar 538 milyon 909 bin 748 TL harcanacak. Otelin kendine “özel” plajı da olacak. Ayrıca bölgeye toplantı salonları, havuzlar, masaj üniteleri, jimnastik salonu ve otopark gibi birimler inşa edilecek.

2026 yaz sezonunda açılması planlanan proje için de şirketin tatil rezervasyon sitesinden başvurular başladı. Buna göre otelin altı gecelik fiyatı, 205 bin 440 TL’den başlayıp, 428 bin 160 TL’ye kadar çıkabiliyor.