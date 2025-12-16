Son Dakika... Gain Medya’ya 'yasa dışı bahis' ve 'kara para' operasyonu: Gözaltılar var, TMSF kayyım olarak atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dijital yayın platformu Gain Medya ve bağlantılı şirketlere operasyon düzenlendi.

3 GÖZALTI VAR

MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, yüz milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağının açıklanamadığı, şirket finansmanının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; 7258 sayılı yasa, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından inceleme yapıldı.

MASAK raporunda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma–çekme işlemleri ile yoğun SWIFT transferleri bulunduğu, yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü para gönderildiği belirtildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı vurgulandı.

Raporda, Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek sermaye yapısına veya ticari faaliyete sahip olmadığı, hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu kaydedildi.

GAİN’E 450 MİLYON TL’LİK PARA GİRİŞİ

Soruşturma kapsamında, 2020’de kurulan GAİN Medya A.Ş.’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında şirkete 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığı belirlendi.

29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL’ye çıkarıldığı, artışın önemli bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla yapıldığı, finansmanın büyük ölçüde nakit girişleri ve yurt dışı transferlerle sağlandığı tespit edildi. Savcılık, bu para hareketlerinin miktarı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğunu değerlendirdi.

YENİ ŞİRKET, DEV SATIN ALMA, 1 MİLYAR TL’Yİ AŞAN TRANSFER

Dosyada yer alan bilgilere göre, Selahattin Aydın tarafından Aralık 2024’te 10 milyon TL sermaye ile kurulan Anahat Medya A.Ş., Ocak 2025’te GAİN Medya’yı 450 milyon TL bedelle devraldı. Aynı tarihte şirket sermayesi 470 milyon TL’ye çıkarıldı.

Anahat Medya’nın, Ocak–Ağustos 2025 döneminde GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında EFT ve havale yaptığı, bu transferlerin Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü nakitlerle finanse edilerek kısa sürede şirkete aktarıldığı belirlendi. Savcılık, tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı bulunduğu kanaatine vardı.

GÖZALTILAR VE KAYYIM KARARI

Elde edilen deliller doğrultusunda Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 Aralık 2025’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Gain Medya A.Ş., GAİN Studio Prodüksiyon A.Ş., Gain Shorts Medya A.Ş., Anahat Holding A.Ş., Anahat Medya A.Ş., 3B Yazılım Teknolojileri A.Ş. ve Berton Yapı İnşaat A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı.