Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da şüpheli olay: Baba ve kızı evlerinde ölü bulundu!

Bursa'da şüpheli olay: Baba ve kızı evlerinde ölü bulundu!

16.12.2025 08:10:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bursa'da şüpheli olay: Baba ve kızı evlerinde ölü bulundu!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı baba ve kızı evlerinde ölü bulundu. Yakınları gözyaşı dökerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi.

Nazmi Aybey (55) ile kızı Kübra Aybey’den (28) bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti.

Image

BABA ASILI HALDE, KIZI YATAKTA ÖLÜ BULUNDU!

Eve giren yakınları Kübra Aybey’i yatakta hareketsiz halde, baba Nazmi Aybey’i ise çatı katında asılı halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nazmi ve Kübra Aybey’in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #Bursa #ölü bulundu