Bursa'da şüpheli olay: Baba ve kızı evlerinde ölü bulundu!

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi.

Nazmi Aybey (55) ile kızı Kübra Aybey’den (28) bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti.

BABA ASILI HALDE, KIZI YATAKTA ÖLÜ BULUNDU!

Eve giren yakınları Kübra Aybey’i yatakta hareketsiz halde, baba Nazmi Aybey’i ise çatı katında asılı halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nazmi ve Kübra Aybey’in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.