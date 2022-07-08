Erzincan'daki siyanür skandalının üstünü böyle kapatmışlar!

08 Temmuz 2022 Cuma, 14:08

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold'un işlettiği altın madeninde siyanür taşıyan borunun patlamasıyla siyanür sızıntısı meydana geldi. 21 Haziran'da meydana gelen siyanür sızıntısı için temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmaları devam ederken, bir işçinin 25 Haziran'da çektiğini söylediği görüntüler durumun vahametini ortaya koydu.

Halk TV'de yer alan habere göre, videoda işçinin sızıntının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen halen yoğun bir siyanür temizliği içinde olduğu görülürken, işçi çalıştıkları alanın ne kadar tehlikeli olduğuna dair kendilerine de hiçbir bilgi verilmediğini belirtiyor. Üstelik burada içinde bulunduğu aracın camını açtığında yoğun şekilde baş ağrısı yaşadığını da aktarıyor.