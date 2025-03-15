Eski bakan Ağbal’a İzmir’de RES onayı: Proje alanında arkeolojik sit alanları var!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:17

Proje kapsamında İzmir’in Kınık ilçesi ve Manisa’nın Saruhanlı ile Yunusemre ilçelerinde 17 adet rüzgâr türbini ve elektrik depolama tesisi kurulacak. ÇED sahasının ise İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre orman ve tarım alanı olarak belirlenen bölgelerde bulunduğu dikkat çekiyor.

Ayrıca ÇED sahasının bir kısmı su temini amacıyla kullanılan Güzelhisar Barajı’nın uzun mesafeli koruma alanına da denk geliyor. Bunun yanı sıra, RES sahasının kuşların göç rotası üzerinde bulunması da çevresel etki açısından endişeleri artırıyor. Aksa Holding, projeye 401 milyon TL bütçe ayırmış durumda.

Holdingin yönetim kurulu başkanlığını iş insanı Cemil Kazancı yaparken başkan yardımcılığını ise eski Maliye Bakanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal üstleniyor.

Proje alanında ayrıca, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş 1. derece arkeolojik sit alanları da bulunuyor. Yapılan incelemelerde, projeye ait türbinlerin çoğunun arkeolojik sit alanlarının dışında yer aldığı, ancak T4 numaralı türbinin 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kaldığı belirtiliyor.

Bu türbinin yerinin revize edilmesi gerektiği ifade ediliyor. RES proje alanı çevresinde orman, tarım alanları, meşelikler, zeytinlikler, çayırlar ve makilikler bulunuyor. Proje alanı ve çevresinin, kuş göç yolları üzerinde olduğu, bölgedeki kuş türlerinden 59’unun Bern Sözleşmesi’ne göre kesin korunacak türler listesinde, 15’inin ise korunacak türler listesinde yer aldığı belirtiliyor.