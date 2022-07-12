Eski CHP'li vekil Turpçu 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı

12 Temmuz 2022 Salı, 13:26

Kurban Bayramı nedeniyle turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ancak, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün son hali ise doğa katliamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eski CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu Twitter'dan Uzungöl'ün eski ve yeni görüntüsünü paylaştı. Turpçu paylaşımında, "AKP öncesi ve sonrası Türkiye..." dedi. Turpçu’nun paylaşımının altına çok sayıda yorum yapıldı ve Uzungöl’deki doğa katliamına tepki yağdı.

İşte Uzungöl'ün son hali: