Eski CHP'li vekil Turpçu 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı

Eski CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün son halini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Turpçu paylaşımına, "AKP öncesi ve sonrası Türkiye" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 13:26
Eski CHP'li vekil Turpçu 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
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Kurban Bayramı nedeniyle turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ancak, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün son hali ise doğa katliamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eski CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu Twitter'dan Uzungöl'ün eski ve yeni görüntüsünü paylaştı. Turpçu paylaşımında, "AKP öncesi ve sonrası Türkiye..." dedi. Turpçu’nun paylaşımının altına çok sayıda yorum yapıldı ve Uzungöl’deki doğa katliamına tepki yağdı.

İşte Uzungöl'ün son hali:


Şerafettin Turpçu Uzungöl trabzon
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