Eskişehir, Uluslararası İklim ve Çevre Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek sempozyum, tarihi Odunpazarı Bölgesi Sanat Sokağı’nda bulunan Genco Erkal Sahnesi’nde düzenlenecek.

İklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve kentlerin iklim direncinin artırılması amacıyla düzenlenecek organizasyonda; akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çevre alanında uzman isimler bir araya gelecek.

BİRÇOK BAŞLIK ELE ALINACAK

İki gün sürecek sempozyumda enerji dönüşümü, su ve atık yönetimi, biyoçeşitlilik, sulak alan ekosistemleri, iklim yönetişimi ve sürdürülebilir kent uygulamaları başta olmak üzere çevre gündeminin önemli başlıkları ele alınacak.

Farklı ülkelerden katılım sağlayacak uzmanlar tarafından bilimsel çalışmaların paylaşılacağı sempozyumda, iklim krizinin çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri değerlendirilecek. Ayrıca doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği ve iklime uyum politikalarına ilişkin çözüm önerileri tartışılacak.

Bilimsel çalışmalar ile yerel uygulamaları buluşturacak Uluslararası Eskişehir İklim Değişikliği ve Çevre Sempozyumu'nun programına, oturum detayları ve konuşmacı bilgilerine 'https://www.eskisehir.bel.tr/iklim/sempozyum/' adresinden ulaşılabilecek.