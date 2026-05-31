Tepebaşı Belediyesi’nden iklim mücadelesinde uluslararası başarı

Tepebaşı Belediyesi, çevre ve iklim alanında uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaları uluslararası bir başarıyla taçlandırdı. Dünyanın en saygın çevresel raporlama platformlarından biri olan CDP’ye ilk kez raporlama yapan Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliği programında B skoru alarak önemli bir başarıya imza attı. B skoru, kurumların iklim risklerini tanıdığını, bu risklere karşı plan geliştirdiğini ve somut uygulamalarla harekete geçtiğini gösteren “Yönetim Seviyesi” olarak kabul ediliyor. Böylece Tepebaşı Belediyesi, ilk raporlama yılında iklim çalışmalarını uluslararası standartlarda görünür, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale getirmiş oldu. Bu başarıyla belediyenin iklim çalışmaları alanında yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte de izlenebilir ve karşılaştırılabilir bir kurum haline geldiği tescillendi.

‘BU BAŞARI KARARLI ADIMLARIN SONUCUDUR’

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Çevreyi korumayı, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve sürdürülebilir kent yaşamını her zaman temel önceliklerimizden biri olarak gördük. Bugün aldığımız B skoru, yıllardır bu alanda attığımız kararlı adımların uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu sadece bir puan değil; Tepebaşı’nın doğaya, insana, geleceğe ve çocuklarımıza karşı sorumluluğunun tescilidir. Biz iklim krizini uzak bir mesele olarak görmüyoruz. Kuraklığı, aşırı sıcakları, enerji maliyetlerini, hava kirliliğini ve kaynakların tükenmesini hep birlikte yaşıyoruz” dedi.