Fetihtepe halkı direniyor: 'Elektrik, su, doğalgaz olmadan yaşıyor, geri adım atmıyorlar'
AKP’li Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı’nın Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm dayatmasını sürdürüyor. Mahallelinin elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmiş durumda. Yurttaşlar buna rağmen evlerini terk etmiyor.
İstanbul’da AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde planlanan kentsel dönüşüm projesinden dolayı mahalleli zorla evlerinden çıkarılmaya çalışılıyor. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, elektrik kesintileri ve mahallelinin tahliye edilmesi kararıyla ilgili kısmi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak karara rağmen Beyoğlu Belediyesi mahallelinin elektrik, su ve doğalgazını kesti. Yurttaşlar yaşadıkları zorlukları Cumhuriyet’e anlatırken mahallelerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
KANSER HASTASINA EZİYET
İki yıldır meme kanseriyle savaşan ve birkaç gün önce elektriği, suyu kesilen Gülay Uluışık, artık vaatlere inanmadığını söyledi. Düzenli kullanması gereken ilaçlarının olduğunu ve su içmek için komşularından destek alıp elektrik için de uzatmalı kablodan yararlandığını anlatan Uluışık, “Psikolojik olarak rahat olmam gerekirken böyle bir durumun içindeyim” dedi.
Uzun süredir mahallesi için mücadele eden Selahattin Baylan, kendilerine zorla tebligat verildiğini ve yürütmeyi durdurma kararı olduğu halde bazı evlerin elektirik ve suyunun kesildiğini belirtti. Baylan, yapılan müdahaleye tepki göstererek “Siz ‘Müslümanım’ dediniz, insanlardan oy istediniz. Kimse kanmıyor artık. Siz nasıl bir Müslüman’sınız?” dedi.
"BUNU HAK ETMİYORUZ"
Kentsel dönüşüm sürecinde mağduriyet yaşayan Fetihtepeli Hande Gizem Terki isimli bir yurttaş da mahalledeki evlerin el altından satıldığını öne sürdü. Yaşadıkları olayları hak etmediklerini belirten yurttaş, “20 yıl ödeme yapmamızı istiyorlar. Ben 20 yıl yaşayacak mıyım? O belli mi? Hiçbir yetkili gelmiyor. Ben gücümün yettiğini öderim. Biz yeni bebeklerin nüfusunu alamıyoruz. Madem öyle neden el altından ev satıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
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