Fetihtepe'de zulüm sürüyor; Yurttaşlar Beyoğlu Belediyesi'ne gitti

10 Haziran 2022 Cuma, 15:40

İstanbul’da AKP’li Beyoğlu Belediyesi'nin Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm zorlaması sürüyor. Kentsel dönüşüme direnen yurttaş elektrik, su ve doğalgazının kesmesiyle direnişe başladı.

4 gün önce başlayan kentsel dönüşüm zorbalığında, binaların kapıları polis eşliğinde zorla açılmış; elektrik, su ve doğalgaz kesim işlemleri gerçekleştirilmişti. Polisin yatalak hastaların dahi olduğu binaların tesisat söküm işlemini gerçekleştirmesi ise mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı.

Yurttaşlar söz konusu durumun 'rantsal dönüşüm' olduğunu belirterek, Beyoğlu Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm için şartlarını sıralayan yurttaşlar, kira yardımlarının İstanbul gerçeğine göre yeniden belirlenmesini ve yeni yapılan daireler taşınana kadar bu kiraların verilmesini talep etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bulunan Fetihtepe Mahallesi Dernek Başkanı Şener Kartal, "Su, elektrik insanın yaşam hakkıdır. Bizler doğru düzgün kira yardımı istiyoruz" dedi.

Hanelerdeki ailelerin avukatı Onur Cingil ise, şu açıklamayı yaptı:

"Biz ne yapıyoruz? Fetihtepe'de halkına düşman olan halk düşmanları ile mücadele ediyoruz. Halkını dinlemeyen, halkına çevik kuvvet gönderen, kan döktüren bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Belediye başkanı siyaseti bırakmalı. Belediyeler hizmet etmek için vardır ama bu belediye halkına zulmetmek için var. Başka da bir şey yapmıyor.

Çok merak ediyorum; bugün biz belediyenin önüne geldik. Kendisi Fetihtepe'ye geleceği için geldik. Rahat rahat gelemeyeceğini, selam alamayacağını çok net bilsin.

Halkına düşman olanların saltanatı en kısa zamanda yıkılacak. Burası içim riskli alan dediler. Riskli alan olmasını ispat edebilirdik. Bir hileyle burayı torba yasadan riskli alan yaptılar. Buralar bu insanların tapulu mülkkeri, bugün bakanlıkla belediye tapulu yerlere çöküyor.

Vicdanlara, insanlara aykırı bir iş yapılıyor. Dün diyaliz hastasının "bu elektirk kesilirse hayatta kalamam" demesine rağmen kesiliyorsa diyecek bir şey yok. Fetihtepe'yi kimseye bırakmayız. Yazın ortasında insanları susuz bırakıyorlar.

Çok merak ediyorum; belediye başkanı akşam eve gittiğinde Fetihtepe'dekiler aklına geliyor mu? Kendi koydukları kanunu çiğniyorlar. Bu mahkemelere baskı yapılıyor. Bu zülme son verin. Belediye başkanlığını işgal eden kişiye söylüyorum, derhal elektrik su doğalgazı geri bağlat. Proje neyse onu göster. Rızaya dayalı dönüşümü gelsin yapsın. Eğer yapmazsa Fetihtepe mücadeleden geri durmaz. Halkız, haklıyız, kazanacağız"