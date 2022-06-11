Okmeydanı'nda yurttaşlardan protesto: AKP'li başkanı istifaya çağırdılar

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:56

İstanbul Okmeydanı’nda yurttaşlar, talepleri dikkate alınmadan gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüme karşı direnmeye devam ediyor.

Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm kapsamında evlerinden çıkartılmak istenen yurttaşlar dün akşam saatlerinde sokağa çıkarak AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı istifaya çağırdı. "Haydar istifa!" sloganıyla yürüyen yurttaşlar, kentsel dönüşüm kararının ortaya çıkardığı mağduriyete isyan etti.

Yurttaşlar dün, söz konusu durumun 'rantsal dönüşüm' olduğunu belirterek, Beyoğlu Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm için şartlarını sıralayan yurttaşlar, kira yardımlarının İstanbul gerçeğine göre yeniden belirlenmesini ve yeni yapılan daireler taşınana kadar bu kiraların verilmesini talep etti.

5 gün önce başlayan kentsel dönüşüm zorbalığında, binaların kapıları polis eşliğinde zorla açılmış; elektrik, su ve doğalgaz kesim işlemleri gerçekleştirilmişti. Polisin yatalak hastaların dahi olduğu binaların tesisat söküm işlemini gerçekleştirmesi ise mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı.