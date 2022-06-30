Fetihtepe'de yıkılan binalar 'asbest' tehlikesi taşıyor

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul Okmeydanı’nda iddiaya göre, kentsel dönüşüm bölgesinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yıkım çalışmaları başladı. İş Güvenliği Uzmanı Ertuğrul Bilir, yalıtım amacıyla kullanılan ve havada asılı kalarak kansere yol açabilen asbest maddesinin Fetihtepe’deki yıkılan binalarda olabileceğine işaret etti.

Fetihtepe Mahallesi’nde AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin zorunlu kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Hakları verilmeden kentsel dönüşüme zorlanan yurttaşların direnişi devam ediyor. İddiaya göre, yıkımlar hiçbir güvenlik önlemi alınmadan başlandı. Güvenlik önlemleri alınmadan yapılan yıkımların yurttaşların sağlığını etkileyeceğini belirten İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyesi ve İş Güvenliği Uzmanı Ertuğrul Bilir, “2000 ve öncesi binaların önemli bir kısmında havaya karışan ve asılı kalan, solunduğunda da ciğerlere ulaşıp kansere yol açabilen asbest maddesi kullanıldı. Yasalara göre, binaları yıkmadan önce asbestin temizlendiğine ilişkin olarak rapor alınması gerekiyor” dedi. Raporlar için bölgeden numune alınması ve laboratuvarda incelenmesi gerektiğini belirten Bilir, “2010 yılından sonra asbest kullanımı yasaklandı. Öncesinde yapılan binalarda rapordan sonra eğer var asbest varsa, o zaman ortamın tozumasını engelleyen özel bir çalışmayla asbestin oradan sökülmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Fetihtepe’de yapılan yıkım çalışmalarında asbest temizleme çalışmasına dair hiçbir şey görmediklerini söyleyen Bilir, “Ben Fetihtepe’deki yıkımlarda böyle bir sürecin işletildiğini duymadım. Büyük bir olasılıkla da yapılmadı” diye konuştu.

"ISLAK ÇALIŞMA GEREKLİ"

Asbest dışında ortama yayılan tozların da önemli olduğunu belirten Bilir, “Diğer tozların da bölge insanına ulaşmaması için ıslak çalışma gerekiyor. Ayrıca, yıkım sırasında fırlayan parçaların veya düşen parçaların zarar vermemesi için emniyet mesafelerinin alınması lazım. Evler birbirine yakın ise diğer binalar boşaltılmalı. Öte yandan, yıkım işini yapan çalışanların buna uygun olarak eğitim almaları gerekiyor” dedi.

İDARE MAHKEMESİNE GİDİLDİ

Fetihtepeli yurttaşlar dün, bölge idare mahkemesine gitti. Haklarını aramaya devam edeceklerini belirten yurttaşlar, “Sonucu takip edeceğiz ve rantsal dönüşüme karşı direnmeye devam ediyoruz” dedi.