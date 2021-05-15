Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalar için sahte asbest raporları hazırlanıyor

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların yıkılması sırasında sahte asbest raporu verildiğini ve yurttaşın kanser adayı olduğunu vurgulayan Asbest Söküm Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, “Yıkılan her bina asbest yani gizli zehir yayıyor. Nedeni yeterince denetlenmemesi ve üçkâğıtçı uzmanların piyasada cirit atması. Yıkım sırasında istenen asbest raporunu binaları görmeden imza atıyor veriyorlar. Kurumlar bunlara itibar etmemeli. Devlet denetlemeli. Göz göre göre insanları zehirlemeyelim” diyerek uyardı.

Ensari, İzmir depremi ve ardından Türkiye genelinde başlatılan kentsel dönüşüm sonrası ortaya çıkacak olan asbest tehlikesine dikkat çekti. Ensari, “Türkiye’nin her bölgesinde kanser vakaları arttı. Herkes artık kanser olmak için aday. Yıkımlar plansız, uzman olmadan paldır küldür yapılıyor. Kimse binalarda asbest var mı diye bakmıyor” diye konuştu.

‘UZMANLAR İŞSİZ’

Yıkım sırasında zorunlu olan “asbest yok” belgesinin sahte olduğunu ve para karşılığında verildiğini ifade eden Ensari şunları söyledi: “Kâğıt üzerinde asbest raporları alıyorlar ve binaları yıkıyorlar. Türkiye genelinde 590 asbest söküm uzmanı var. Bunların 500’ü işsiz. 15-20 tanesi belediyelerde görevli. 15-20 tanesi ise bu işi ticarete dökmüş. Binaya gitmeden rapor hazırlıyorlar. Ne hikmetse yıkılan hiçbir binada asbest bulunmuyor. Gitmeden, binayı görmeden sahte rapor hazırlıyorlar. 300-500 TL’ye rapor hazırlanıyor. Yıkımcıların ve uzmanların bu sahte raporlarına da belediyeler ve kurumlar göz yumuyor.” Türkiye genelinde kentsel dönüşümle 1 milyona yakın binanın yıkılacağını kaydeden Ensari, “Türkiye genelinde başlayacak olan kentsel dönüşüm ile kanser olan kişi sayısı artacak. Dünyanın asbeste bağlı hastalık istatistikleri altüst edeceğiz. Belediyeler, bakanlıklar üç maymunu oynuyor” dedi.