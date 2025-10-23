Gaga Gölü kararla koruma altına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
Fatsa'daki Gaga Gölü Doğal Sit Alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.

Ordu Fatsa’daki Gaga Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte doğal sit alanı statüsünde bulunan Gaga Gölü’nün sınırları ve koordinatları resmi olarak belirlendi. Yeni koruma statüsü, göl çevresinde yapılaşmayı ve insan kaynaklı faaliyetleri sınırlandırarak bölgenin doğal yapısını ve ekolojik dengesini korumayı amaçlıyor.

Yaklaşık altı kilometrelik bir alanı kapsayan Gaga Gölü, heyelan sonucu oluşmuş olup hem jeolojik hem de ekolojik açıdan Türkiye’nin nadide doğal mirasları arasında yer alıyor. 

