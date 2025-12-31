Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi ve harçlara zam geldi: İşte ayrıntılar...

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerine göre yurtdışına çıkış harcı bin 250 TL'ye, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL'ye çıkarıldı.

Tebliğde, "Madde 1 -28/12/2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan '710' ibaresi "bin250" şeklinde değiştirildiği; Madde 2- Bu Tebliğin 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girdiği; Madde 3-Bu Tebliğin hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı'nın yürüttüğü" kaydedildi.

Benzin ve motorinde maktu ÖTV yüzde 6.95 oranında arttı. Benzinde 1.16, motorinde 1.08 ÖTV artışı oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, karar ile ÖTV Kanunu gereği söz konusu ürünler için 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.

Ayrıca, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında da söz konusu ürünlerdeki ÖTV artış tutarı yüzde 7,84 üzerinden hesaplandı.

Düzenleme öncesinde benzinde 13,86 lira, motorinde 12,99 lira, LPG'de 10,64 lira, sigaralarda 1 pakette 55,5 lira, biralarda 11,57 lira, şaraplarda 56,87 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 17,78 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 15,8 lira ÖTV uygulanmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, benzinde 14,82 lira, motorinde 13,9 lira, LPG'de 11,38 lira, sigaralarda 1 pakette 56,78 lira, biralarda 12,49 lira, şaraplarda 61,39 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 19,19 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 17,06 lira ÖTV tutarı belirlendi.