Burdur Gölü sahili mor renge büründü

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 11:43
<p>Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü.</p>

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü.

<p>Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü. </p>

Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü. 

<p>Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.</p>

Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.

<p> Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. </p>

 Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. 

<p>Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.</p>

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.

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Burdur Burdur Gölü Burdur Belediyesi

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