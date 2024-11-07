Genişletilmesi planlanan maden projesi konutların 220 metre yakınına kadar gelecek

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

İstanbul’un nefes ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarında uzmanların tüm uyarılarına karşın maden baskısı devam ediyor. Halihazırda var olan maden ocakları da bir bir genişlemeye gidiyor. Son olarak İstanbul Madencilik ve Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi, Şile’deki Yeşilvadi Mahallesi’ndeki madenini katlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapan şirket, bölgedeki kömür, kuvars kumu ve kil ocağının kapasitesini artırmak istedi. Kapasite artışı kapsamında, üretim ve madenin alanı büyütülecek.

Şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre alan üçe bölündü. Birinci ÇED alanı yeni eklenecek olan kömür, kil ocağı ve kuvars kumu çıkarılacak olan alan olacak. Burası 31.29 hektar olarak belirlendi. İkinci ÇED alanı ise şirketin 2018’de onayını aldığı alan. Buradaki maden alanı da 30.46 hektardan 151.31 hektara çıkarılacak. Üçüncü ÇED alanına da 13.12 hektar daha eklenerek alan 37.79 hektar yapılacak. Proje kapsamında belirlenen bu üç poligon toplam 220.39 hektar yani 311 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

DAHA DA BÜYÜYEBİLİR

Proje alanının tamamı ormanlık alan olarak seçildi. Ayrıca şirketin bölgede 655.83 hektar kömür, 28.89 hektar kil ve 115.02 hektar da kuvars kumu işletme ruhsatı bulunuyor. Bu da şirketin zaman içerisinde daha da büyümesine yol açabilir.

KONUTLARA YAKIN

Şirketin 59 milyon 638 bin TL harcayacağı bu projeyle birlikte üretim de artacak. Alandan yılda 24 bin 800 ton kömür, 1 milyon 420 bin ton kuvars kumu ve 820 bin ton kil üretilecek. Proje bölgesine en yakın konutlar 220 metre mesafedeki Doğancılı Mahallesi. Proje alanının yedi kilometre batısında ise Avcıkoru Tabiat Parkı bulunuyor.