Gerede Çayı’nın gıyabi cenaze namazını kıldılar

Gerede ilçesinde Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi nedeniyle 10 yılı aşkın süredir kirlilik yaşanıyor. Artan balık ve hayvan ölümlerinin de olduğu çay, Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca, 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya neden oluyor.

CEZA YETMEDİ, KİRLİLİK BİTMEDİ

Fabrikalardan kimyasal atıklara defalarca ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Oluşan kirli su ve koku vatandaşların yaşam koşullarını da olumsuz etkiliyor. Kirlilikle ilgili Bolu İdare Mahkemesi tarafından dava açıldı.

MAHKEMEDE MAĞDURLAR DİNLENDİ

Bolu İdare Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen Avukat Nurcan Bayrı, mağdurların Avukatı Yakup Sakip Okumuşoğlu ve kirliliğin etkilediği köylerde yaşayan vatandaşlar katıldı. Mahkeme heyeti köyde yaşayan mağdurları dinledi. Mağdurların dinlenmesinin ardından duruşma ertelendi.

“NEFES ALAMIYORUZ, HAYVANLARIMIZ HASTALANIYOR”

Gerede ilçesine bağlı Akçaşehir köyünde oturan Mustafa Halıcı, çayda oluşan kötü kokunun hayatlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Tarımla, hayvancılıkla uğraşıyorum 20 baş hayvanım var. Bu sudan içen herhangi bir hayvan veterinerlik oluyor. Biz nefes alamaz duruma geliyoruz bu pislikten dolayı...” dedi.

“ATIKLAR HER GÜN ARITMASIZ OLARAK AKITILIYOR”

Grup adına konuşan Avukat Yakup Şakip Okumuşoğlu, “Ne yazık ki organize sanayi bölgesi içerisindeki arıtma sistemleri ya yeterli değil ya çalışmıyor ya da inşa halinde. Fakat her gün, her saniye o organize sanayi bölgesindeki üretimden kaynaklanan atık sular hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan Gerede Çayı'na akıtılıyor...” açıklamasında bulundu.